El anhelo de Claudio Bravo tras anunciar su retiro del fútbol profesional: "Sería magnífico, un sueño"

Claudio Bravo remeció a los chilenos esta semana, al publicar un video en el que confirmó su decisión de retirarse del fútbol profesional, poniendo fin a una exitosa carrera.

En anhelo de Claudio Bravo

Tras anunciar una nueva etapa en su vida, el guardameta que obtuvo dos Copa América, además de diversos títulos a nivel de clubes, reveló uno de sus más grandes anhelos, el cual está relacionado con el fútbol y más en específico con la Selección Chilena.

"Mi meta es entrenar a la Selección algún día. Sería magnífico, un sueño. Esperemos que se dé la oportunidad, que el futuro nos acompañe de buena manera", afirmó a TVN el exportero del FC Barcelona.

Sin embargo, teniendo en cuenta que es un trabajo difícil, dejó en claro que "para eso tiene que haber una preparación grande, porque no es fácil".

El recuerdo de Pep Guardiola

Bravo también recordó cuando su exentrenador, Pep Guardiola, le dijo que lo veía como director técnico. "Me lo comenta muchos años atrás, me llama a su oficina y me dice: 'Visualiza cosas, tienes que estar pendiente de esto y esto otro porque tienes potencial increíble para ser entrenador'", dijo.

El guardameta también agregó que "mi respuesta fue: 'Me quedan ocho años más de carrera, ¿me quieres retirar?'. Él me contestó, '¡No! No te quiero retirar, pero empieza a visualizar cosas porque tienes cosas positivas e innatas que te pueden ayudar'".

