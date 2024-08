"Cariño, respeto y admiración": La respuesta de Claudio Bravo al emotivo mensaje que le dedicó Arturo Vidal

27 ag. 2024 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, profundizó sobre su retiro del fútbol y agradeció el emotivo mensaje que le dedicó el mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal.

El emotivo mensaje de Vidal

"Capitán, has demostrado tu valentía con la decisión más difícil para quienes abrazamos esta profesión", escribió Arturo Vidal en sus redes sociales tras conocerse la noticia del retiro de Bravo.

"Los que te conocemos sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado", agregó el "King" en la publicación en la que aparece una serie de fotografías de ambos futbolistas.

Por último, el jugador de los "albos" sostuvo "tú y yo sabemos que siempre nos podremos mirar a los ojos, la vida y nuestro amado club nos formó con valores que siempre hemos sabido representar... querido Claudio, te quiero y te admiro, éxito en esta nueva vida".

La respuesta de Bravo a Vidal

Por su parte, Claudio Bravo agradeció el gesto en una entrevista con Radio ADN. "Precioso lo que dice. A veces la gente ve la etapa profesional, pero a él lo conozco de pequeño. Lo pasaba a buscar a su casa, a entrenar. Al margen de las cosas que pueda decir uno u otro, el cariño, el respeto y la admiración está", destacó.

"Es gente por la que tengo mucho respeto, Vidal ganó prácticamente todo. Tenemos muy pocos casos de gente exitosa. Acá le quieren agredir del equipo rival. Tengo la tranquilidad de poder ir a ver a cualquier equipo en Chile y he recibido respeto, me gustaría que más compañeros vivieran lo mismo, que no los insulten. A veces desconocemos el gran esfuerzo que han hecho" agregó el excapitán de La Roja.

