Corrió con el anillo: Atleta francesa le pidió matrimonio a su pareja tras lograr récord olímpico en París 2024

La atleta francesa, Alice Finot, le pidió matrimonio a su pareja luego de batir un nuevo récord para el continente europeo tras alcanzar un tiempo de 8′58″67 en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El registro ha dado la vuelta al mundo y hace recordar que no se trata de un caso aislado. El pasado viernes, el badmintonista Liu Yuchen se arrodilló ante su novia Ya Qiong Huang para pedirle matrimonio, en el Arena La Chapelle de París.

¿Cómo fue que la atleta le pidió matrimonio a su pareja?

Todo inició cuando Alice Finot cruzó la meta y se acercó a la zona donde la esperaba su pareja, Bruno Martínez, quien celebraba el registro de la atleta francesa.

Una vez que Finot se acerca a él, la deportista comienza a buscar entre su indumentaria, y saca un pin con una frase que decía "el amor está en París". Da dos pasos hacia atrás, se arrodilla y le propone matrimonio a su pareja.

La deportista de alto rendimiento consignó que lo había planificado y que lo pensaba hacer, en caso de bajar la marca de nueve minutos, "quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja" comentó con emoción, según consignó La Tercera.

Siempre supe que podía soñar en grande

Fuera del plano amoroso, la deportista francesa se refirió a su récord, a pesar de solo obtener el 4° lugar, por detrás de las atletas Winfred Mutile Yavi de Bahréin (oro), Peruth Chemutai de Uganda (plata) y Faith Cherotich de Kenia (bronce).

"Hice la carrera de mis sueños y logré hacerla realidad esta noche. Corrí una carrera a mi imagen. Tenía escrito en mi mano: haz tu parte. Era para no perderse, no vibrar demasiado con el público, no quedar atrapada por las chicas de delante. Solo quería hacer la carrera que me conviene, sacar mi mejor versión", mencionó Finot.

La deportista agregó que su tiempo de llegada a la meta significó mucho para ella y que nunca perdió la esperanza para lograrlo, "siempre supe que podía soñar en grande, hacer cosas que eran un poco atípicas en mi disciplina y aquí estoy, lo logré y todavía quiero más".

