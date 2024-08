Charles Aránguiz se sincera tras su regreso a la U: "Espero estar a un gran nivel para responderle al hincha"

05 ag. 2024 - 20:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se oficializó la llegada de Charles Aránguiz como jugador de la Universidad de Chile y habló acerca de su llegada al club tras su salida en 2014, que lo llevó a importantes clubes de carácter internacional, como al Inter de Porto Alegre ol Bayer Leverkusen.

Cabe recordar que el "Príncipe" cosechó importantes logros a nivel copero con la U, como un tricampeonato nacional, la Copa Chile 2013 y la Copa Sudamericana 2011, cuando la disputó y ganó ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.

¿Qué dijo Charles Aránguiz?

El doble campeón de la Copa América en 2015 y 2016 aseguró estar "feliz de volver" al club azul y que está conociendo a los compañeros y al técnico para ir "de a poco tratando de incorporarme de la mejor forma".

¡Hola Príncipe! ??



Las primeras palabras de Charles Aránguiz como jugador de la U

Tras varios meses sin jugar un solo partido, Charles comentó que espera entrenar pronto con sus compañeros "así que de a poco nos vamos a ir sintiéndonos mejor", aseguró el volante nacional.

"Espero estar a un gran nivel para responderle al hincha en la cancha", agregó.

Charles Aránguiz regresa a la U / Universidad de Chile

Un regreso emocionante a la Universidad de Chile

El "Príncipe" no se guardó nada y dio las gracias a los hinchas del club azul "por todo ese cariño y respeto que, desde que me fui hasta ahora, me lo transmiten. Muchas gracias por eso", cerró.

Durante el tiempo que permaneció Charles Aránguiz en Universidad de Chile, el volante jugó un total de 151 partidos, donde alcanzó una cifra de 28 goles y 38 asistencias.

Además, no solo cuenta con logros a nivel de clubes, sino que a nivel de selección es considerado como figura preponderante de la Generación Dorada, donde el nacido en Puente Alto fue parte del Mundial de Brasil 2014, además de ganar la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016.

