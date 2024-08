"Tomará pronto una decisión": Aseguran que Alexis Sánchez recibió oferta de importante equipo italiano

Fabrizio Romano, periodista italiano y especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, aseguró que Alexis Sánchez, quien se encuentra como agente libre, habría recibido una propuesta formal de contrato de un ex club italiano donde el tocopillano jugó desde 2008 a 2011.

Cabe recordar que el último equipo de Sánchez fue el Inter de Milán, club también italiano donde disputó un total de 31 partidos jugados y marcó solo 4 goles durante su última temporada 2023/2024.

Fabrizio Romano es conocido por ser asertivo cuando da a conocer la llegada de un jugador a cualquier club o también de las intenciones de los equipos por traerlos a sus plantillas.

En ese sentido, Romano publicó a través de su cuenta de X que el "Udinese ha enviado su propuesta formal de contrato a Alexis Sánchez para que vuelva al club".

?????? Udinese have sent their formal contract proposal to Alexis Sánchez to bring him back to the club.



Sánchez, available as free agent and set to make final decision soon. pic.twitter.com/SVWNmKqnmX