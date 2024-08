Medios británicos acusan "robo" en triunfo de Francisca Crovetto en final olímpica: Esto fue lo que dijo su contrincante

05 ag. 2024 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

La medalla de oro de Francisca Crovetto en el tiro skeet de los Juegos Olímpicos de París 2024 es un hito para el deporte nacional, ya que esta es la tercera presea dorada de nuestro país y la primera que consigue una deportista mujer.

Sin embargo, el triunfo de Crovetto tras el infartante "shoot-off" contra la británica Amber Jo Rutter ha sido cuestionado por medios de comunicación del Reino Unido, quienes acusan un "robo" de la chilena, ya que Rutter asegura haber dado en el blanco a los dos últimos platos de la final.

Medios británicos acusan "robo" de Crovetto

De acuerdo al sitio oficial de los Juegos Olímpicos, "al final de la prueba, las repeticiones sugieren que Jo Rutter dio en el blanco, pero que el polvo púrpura del interior no estalló, así que se dio como fallo".

Amber Jo Rutter junto a Francisca Crovetto (Reuters)

El medio más duro en sus reclamos fue The Sun, quienes tildaron de "incompetentes" a los jueces olímpicos. "Amber Jo Rutter fue ROBADA en la definición de la medalla de oro: Repeticiones muestran error de los 'jueces incompetentes' de las olimpiadas de París".

En la misma línea, el Daily Mail tituló: "Repeticiones muestran que Amber Rutter fue ROBADA de una potencial medalla de oro olímpica durante la controvertida definición contra Chile".

Amber Jo Rutter felicitando a Francisca Crovetto (Reuters)

Por su parte, The Independent lamentó que no se implementara la tecnología tipo "VAR" para definir controversias. "Amber cree firmemente que dio en el blanco en cuestión e instó a los jueces de tiro a introducir de forma permanente la tecnología que se utilizó en los recientes Campeonatos Europeos, pero no en los Juegos Olímpicos", publicaron.

¿Qué dijo la rival de Fran?

Sin embargo, pese a todos los reclamos de la prensa británica, fue la propia Amber Jo Rutter la que dio una muestra de gran deportividad y acalló la polémica.

"Creo que di en el blanco con mi último tiro, pero desgraciadamente el árbitro no lo vio así. Así es el deporte, por desgracia. Pero el nivel es tan alto en estas finales que las otras medallistas también se lo merecen", sostuvo la subcampeona olímpica.

"Estoy muy orgullosa de decir que soy medallista de plata para Gran Bretaña", agregó la tiradora británica, quien se perdió los Juegos de Tokio 2020 por un contagio de Covid y que hace tan solo cuatro meses se convirtió en madre.

