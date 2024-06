Lo que viene para La Roja de Ricardo Gareca tras el duelo ante Paraguay

11 jun. 2024 - 18:40 hrs.

Luego del amistoso de la Selección Chilena ante Paraguay, el elenco dirigido por Ricardo Gareca entrará de lleno a pensar en lo que será Copa América, pero el DT aún debe tomar ciertas decisiones.

Hasta ahora, Gareca ha dejado bastante claro que la nómina actual es pensada exclusivamente para este encuentro y tras eso dará a conocer la lista final de 26 jugadores que irán a Estados Unidos.

De todas formas, Gareca tiene hasta el 15 de junio para dar a conocer la nómina final de futbolistas que asistirán a la cita continental.

Próximos Partidos de Chile

Luego del amistoso, La Roja se enfocará en sumar puntos en los partidos de la fase de grupos de la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos. Los encuentros programados son:

Viernes 21 de junio:Chile vs. Perú a las 20:00 horas.

Martes 25 de junio: Chile vs. Argentina a las 21:00 horas.

Sábado 29 de junio:Chile vs. Canadá a las 20:00 horas.

Estos partidos serán cruciales para medir el nivel de la Selección Chilena y su capacidad de avanzar en el torneo continental.

Eliminatorias para el Mundial 2026

Más adelante en el año, Chile tendrá que enfrentar importantes desafíos en las eliminatorias para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Las fechas confirmadas son:

- 5 de septiembre: Argentina vs. Chile

- 10 de septiembre: Chile vs. Bolivia

- 10 de octubre: Chile vs. Brasil

- 15 de octubre: Colombia vs. Chile

-14 de noviembre: Perú vs. Chile

-19 de noviembre: Chile vs. Venezuela

La expectativa es alta y los hinchas están ansiosos por ver cómo se desempeña el equipo en estos cruciales compromisos.