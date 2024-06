"El año está totalmente financiado": Pablo Milad responde a rumores sobre salida de Gareca por problemas financieros

11 jun. 2024 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

La previa del amistoso de este martes entre la Selección Chilena y Paraguay en el Estadio Nacional se ha visto marcada por una polémica después de que en Perú informaran sobre una posible salida de Ricardo Gareca de la banca de La Roja por supuestos problemas económicos de la ANFP.

Sin embargo, el propio técnico argentino lo descartó en la conferencia de prensa del lunes y ahora fue el turno del presidente del organismo de Quilín, Pablo Milad.

Todo sobre Selección Chilena

"El año está totalmente financiado"

"Quiero ser enfático, porque los rumores son fuertes y se especula demasiado. El año está totalmente financiado, no tenemos ningún problema este año, eso significa que no están tan mal las cosas, pero sí hay una reestructuración completa de lo que es la ANFP", expresó el timonel en medio de una actividad en el recinto de Ñuñoa.

ATON

"La ANFP, a través de la Selección, no recauda lo que recaudaba hace años atrás, producto de la pandemia, de la recesión en el pago de sponsors, y, por otro lado, los resultados de los últimos años que no han sido los mejores. Eso ha creado una disminución de los ingresos que tenía habitualmente la Selección que hoy día no tiene, por eso hay que reestructurar un funcionamiento para dar con la calidad y con la misma profesionalidad de los servicios que da la ANFP al fútbol chileno", añadió.

¿Por qué La Roja jugará un solo amistoso?

Además, sobre el porqué el combinado nacional disputará un solo amistoso antes de la Copa América, sostuvo: "Había un partido previo, iba a ser el jueves pasado, pero el entrenador prefirió entrenar estos días para mejorar el trabajo conjunto, la convivencia del equipo y también la mecanización de algunas jugadas, fue una decisión netamente técnica".

El regreso de La Roja al Estadio Nacional

Respecto al regreso de La Roja al Estadio Nacional, comentó: "Históricamente, sabemos que nuestros partidos de la Selección son con un entorno diferente, más familiar, más acogedor y nunca ha pasado nada, la seguridad sigue siendo un requisito fundamental y vamos a cumplir todas las normas exigidas".

En cuanto al hecho de arribar a Estados Unidos solo cuatro días antes del inicio de la Copa América, dijo: "Al 'profe' Gareca le encanta estar en Juan Pinto Durán, encuentra que no le falta nada. Tienen la cancha al lado, un buen gimnasio, una buena sala de rehabilitación, de charlas, está completamente acogedor Juan Pinto Durán para el técnico y para la Selección".

El futuro de Gareca en la Selección Chilena

Por último, sobre el futuro de Gareca, más allá del torneo continental, Milad sostuvo: "Uno siempre está en tela de juicio, en cualquier partido, incluso en estos que son amistosos. Siempre se compite, la mentalidad del 'profe' Gareca es ganadora, lo que él quiere hacer es un buen campeonato que le sirva como un soporte para las Clasificatorias que es lo más importante".