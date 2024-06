Gareca no cierra la puerta a Medel y Vidal: "Los históricos de la selección jamás dejarán de ser tenidos en cuenta"

10 jun. 2024 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

En la previa del encuentro amistoso de Chile ante Paraguay del próximo martes, Ricardo Gareca destacó en conferencia de prensa la condición en la que están algunos históricos de la "Generación Dorada".

En particular, ha hecho noticia la ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel, quienes no fueron citados para el duelo ante Paraguay y, casi con seguridad, no serán convocados para Copa América.

Todo sobre Selección Chilena

Pese a ello, el 'Tigre' no le cerró la puerta a ambos futbolistas y para las demás ausencias de la nómina, pues aclaró que aún los tiene en consideración.

Vidal y Medel aún pueden ser nominados / Photosports

¿Qué dijo Gareca por las ausencias en la Selección Chilena?

Respecto a las ausencias de Vidal y Medel, Ricardo Gareca explicó que "el jugador que es citado por primera en la selección, aunque sea una sola vez, nunca deja de ser tenido en cuenta. Siempre forma parte de la selección".

"Los jugadores históricos de la selección que yo he hablado en su momento (Vidal y Medel), jamás van a dejar de ser tenidos en cuenta, salvo que ellos dejen la actividad", aclaró el DT de "La Roja".

De todas maneras, el 'Tigre' explicó que eso no significa que los vaya a citar, pero "sí permanentemente van a estar en el radar nuestro radar... Siempre tienen las puertas abiertas".

"(Vidal y Medel) son jugadores de muchísima experiencia, que estoy seguro de que en caso de una incorporación (a la selección) no va a haber problemas, se van a adaptar rápidamente", aclaró Gareca.

Un nuevo convocado a "La Roja" y podría haber otro más para la Copa América

Ricardo Gareca confirmó también la citación de emergencioa de Benjamín Kuscevic a la Selección Chilena para el partido ante Paraguay, sobre todo, ante los problemas físicos de Guillermo Maripán y Paulo Díaz, con lo que ya son 25 convocados.

Ricardo Gareca / Photosports

En esa línea, el seleccionador nacional recalcó que la actual nómina es solo para el encuentro ante Paraguay. "Postpartido vamos a analizar en qué estado quedaron todos. Después vamos a dar a conocer lo definitivo para Copa América", aseguró

"Cualquiera puede salir, cualquiera puede entrar, se puede mantener la lista o puede haber una incorporación más", señaló el entrenador, con lo que aún existen opciones para una eventual nominación de Medel o Vidal.

Pese a ello, el 'Tigre' fue enfático en aclarar que no quiere desarmar la base de futbolistas que tiene en la actual nómina, por lo que en caso de haber incorporaciones o salidas, serían pocas.

Cabe recordar que el plazo máximo para entregar la nómina para Copa América es el 15 de junio, así que en ese momento se conocerán los 26 futbolistas que viajarán rumbo a Estados Unidos.