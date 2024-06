"¿No vienen Medel ni Vidal?": La sorpresiva reacción del DT de Argentina por ausencias en La Roja

10 jun. 2024 - 00:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Argentina, actual campeona del Mundo, tuvo un encuentro amistoso frente a su similar de Ecuador, donde se impuso por 1-0, en un choque preparatorio para la Copa América 2024.

Tras el duelo que se disputó en Chicago, llamó la atención la respuesta del DT de la albiceleste, Lionel Scaloni, quien se mostró sorprendido por la ausencia de dos históricos valores de La Roja que no estarán en el certamen.

Ausencias

Ricardo Gareca, DT de la Selección Chilena, entregó una prenómina de 33 jugadores, los que fueron reservados para elaborar la lista definitiva que tendrá a 23 futbolistas. No fueron considerados Gary Medel ni Arturo Vidal.

Scaloni, fue consultado en la conferencia de prensa tras el triunfo de sus dirigidos sobre Ecuador por 1-0 en Chicago, sobre Chile, uno de los rivales que tendrán en el Grupo A del certamen.

“¿No vienen Medel ni Vidal?"

El entrenador del combinado albiceleste fue consultado por la visión que tiene respecto a La Roja de Ricardo Gareca en la antesala del choque por la fase grupal de Copa América, sumado a las posibles ausencias de los históricos jugadores como Gary Medel y Arturo Vidal.

Ante esto, Scaloni respondió con sorpresa: "¿No vienen Medel y Vidal?", agregando que: "Bueno, no nos adelantemos. No me hagas decir cosas que no son, ya que después quedó pegado yo".

Cabe recordar que Chile se medirá ante Paraguay este martes 11 de junio en el Estadio Nacional en un apronte previo al debut en Copa América 2024.