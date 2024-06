"Depende de lo que aparezca": Claudio Bravo se refiere a un presunto retiro tras la Copa América

08 jun. 2024 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 8 de junio, la Selección Chilena realizó un entrenamiento en Juan Pinto Durán, de cara al amistoso con Paraguay, fijado para el próximoo martes en el Estadio Nacional.

En la conferencia de prensa de rigor, el capitán de "La Roja", Claudio Bravo, tomó los micrófonos y se refirió a la preparación de Chile para la Copa América y analizó su posible retiro tras el torneo continental.

Bravo no descarta el retiro

Tras las dudas sobre su futuro futbolístico, luego de que se anunciara su salida del Real Betis, Bravo dejó abierta la posibilidad de colgar los guantes tras la Copa América 2024.

Claudio Bravo, capitán de "La Roja" (Aton)

"Están ambas opciones (retirarse o seguir jugando), pero depende de lo que aparezca. Si es algo donde significa moverse muchos kilómetros con mi familia o es un lugar donde las condiciones no sean óptimas, no tiene mucho sentido seguir. Llevo muchos años privilegiando ese tipo de cosas, pero si no las encuentro no pasa nada", dijo.

"No me preocupa en lo absoluto, porque llevo muchos años en esto y creo que ya se va acercando ese momento de poder disfrutar de más cosas. En cuanto al futuro, la verdad es no me preocupa, todo lo contrario. Me siento un privilegiado de lo que me ha tocado vivir", agregó al respecto.

Sin embargo, esto no es una decisión tomada, ya que ha habido algunos acercamientos con "varios destinos" que debe analizar fríamente.

"Todavía no tengo las cosas claras. Si he tenido acercamientos con varios destinos, pero en eso quiero ser inteligente, saber elegir bien si continuar o parar. Creo que eso lo va a determinar el lugar donde toque ir, si es en Chile u otro lugar", sostuvo el oriundo de Viluco.

La Roja de cara a la Copa América

En cuanto a la preparación de Chile para la Copa América, Bravo señaló que "lo primero es pensar en Paraguay. Es un desafío importante en Santiago para dar una buena imagen y cambiar sensaciones del pasado. Queremos meter a Chile a una Copa del Mundo nuevamente. Sabemos que los duelos en Copa América son duros, el relajo no te lleva a ningún lugar".

Sobre los objetivos en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, Bravo dijo que "las aspiraciones siempre deben ser lo más altas posibles. Ya veremos en el camino si podemos acceder a ellas, pero nos estamos mentalizando bien con el grupo. En los amistosos anteriores ya veníamos trabajando con esa sensación de hacer las cosas bien".