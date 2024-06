"Un Palomita Blanca": La singular promesa del "Mono" Sánchez si Coquimbo Unido es campeón

06 jun. 2024 - 17:07 hrs.

Coquimbo Unido está realizando una sorprendente campaña en el Torneo Nacional 2024 y tiene la gran chance de terminar la primera rueda del certamen en la cima si es que derrota este jueves a Palestino en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en duelo pendiente por la 12° fecha.

Una de las figuras en la destacada temporada del cuadro "pirata" es el portero Diego Sánchez, quien en la antesala al cotejo ante los árabes manifestó su ambición por conseguir el trofeo.

Todo sobre Torneo Nacional

¿Qué dijo Diego Sánchez sobre la campaña de Coquimbo Unido?

"Realmente no me quita el sueño ser el mejor de la mitad de campeonato ni ser el mejor arquero, a mí me quita el sueño ser campeón y ser el mejor equipo del campeonato", expresó en conversación con el programa Vistazo Deportivo, de la radio local Guayacán FM.

ATON

La promesa del "Mono" Sánchez si Coquimbo es campeón

Al ser consultado sobre si piensa en alguna promesa si es que el conjunto aurinegro logra su histórico primer título en el Campeonato Nacional, el golero respondió entre risas: "Si somos campeones voy a correr a 'poto pelado' por La Herradura".

Sin embargo, después agregó: "Mejor un piquero a 'poto pelado', porque correr todo eso me va a desgarrar entero".

"Me comprometo a hacer un 'Palomita Blanca'", sostuvo.