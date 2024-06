Le cierran la puerta a partida de Luciano Cabral a Colo Colo: "Vamos a intentar por todos los medios que se quede"

03 jun. 2024 - 20:00 hrs.

A falta de disputar su partido pendiente con Palestino para dar por terminada la primera rueda del Campeonato Nacional, en Coquimbo Unido existe completa tranquilidad con respecto al futuro del volante Luciano Cabral.

No hay intención de negociar

Pese a los rumores de un presunto interés de Colo Colo por sumarlo a sus filas, el gerente deportivo del cuadro pirata, Pablo Ramírez, reiteró que no tienen intenciones de negociar la ficha del mediocampista con otro elenco criollo.

Todo sobre Coquimbo Unido

¿Cuál es el motivo?

"No queremos que Luciano se vaya y por cierto no queremos que se vaya a un equipo chileno. No tiene ninguna lógica que mandemos bajo ninguna circunstancia a un jugador nuestro a un equipo rival potencial", sostuvo el dirigente.

ATON

En la misma línea, explicó que el futbolista de 29 años "tiene una cláusula específica que, en teoría, lo facultaría para que si llega una propuesta la evaluemos. Su cláusula tiene un valor, que más o menos se ha dicho en la prensa, pero tiene algunos aumentos subjetivos que podríamos nosotros usar para impedir la salida del jugador".

Tratar de bloquear la salida

Además, el directivo aclaró que: "tenemos algunas alternativas para manejar y tratar de bloquear la salida y créanme que lo vamos a hacer. Vamos a intentar por todos los medios que Luciano se quede con nosotros y si se va, que no se vaya a un equipo chileno".

Por último, Ramírez fue categórico e indicó que "en Santiago se ha dicho que yo me junté a comer a un restaurante con los dirigentes de Colo Colo, que acordamos todo, que está todo listo, pero es mentira, ni siquiera una llamada telefónica, así de simple".