"Que ni se piense en sacarlo": Jorge Valdivia revela inéditos detalles de choque de Arturo Vidal en la Copa América 2015

En 2015 la Selección Chilena celebró uno de sus triunfos más importantes. En un partido que paralizó al país entero, venció a la Selección Argentina en la final de la Copa América y se consagró por primera vez como el mejor equipo del continente.

Sin embargo, semanas previas a aquel histórico duelo, Arturo Vidal, una de las figuras de La Roja, protagonizó un bochornoso incidente, fue detenido por Carabineros tras chocar en estado de ebriedad su lujoso Ferrari en la Panamericana Sur.

Lo anterior hizo que el "King" fuera blanco de críticas y que muchos pidieran su salida de la escuadra nacional. Sin embargo, fue respaldado por varios de sus compañeros y hasta por el mismo técnico Jorge Sampaoli, quien decidió no marginarlo del plantel.

Confirmado accidente de @kingarturo23 lesiones leves se espera parte medico e informe oficial.

Jorge Valdivia reveló detalles del accidente de Vidal

En conversación con ESPN Fútbol Show, Jorge Valdivia reveló inéditos detalles de este episodio y remarcó que en ese momento "nuestra única preocupación era Arturo. No recuerdo si fue con (Jorge) Desio o Seba (Beccacece), le decíamos 'hay que apoyarlo, que ni se piense en sacarlo de la selección'".

En este sentido, contó que el cuerpo técnico también estuvo a favor de secundar al volante. "No sé (si dudaron de su continuidad). Me atrevería a decir que no, porque Arturo y Sampaoli tenían muy buena relación, había mucha conexión entre ambos”.

"Más allá de la importancia que tenía en ese plantel en lo futbolístico o en el camarín, siento que Sampaoli entendió que sacándolo de la Selección sí nos podía generar algo negativo, que iba a significar que nos desestabilizáramos", añadió el Mago.



Finalmente, Valdivia valoró que el equipo y el técnico argentino coincidieran en respaldar a Vidal. "Ahí estuvo la virtud de Sampaoli y del plantel que estaba en la Selección de decir 'nos ponemos al lado, hombro con hombro y vamos para adelante'", indicó.

El tiempo les dio la razón, ya que Arturo Vidal anotó en el Estadio Nacional uno de los cuatro penales con los que Chile se convirtió en campeón. Además, fue elegido reconocido con el premio al mejor jugador de la final del torneo.