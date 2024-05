¡Llegó a la final!: Nico Jarry derrota al estadounidense Tommy Paul en el Masters 1000 de Roma

El tenista nacional Nicolás Jarry, número 24 del ranking ATP, venció este viernes al estadounidense Tommy Paul (16°) en un disputado encuentro de semifinal del Masters 1000 de Roma.

De este modo, el chileno logró llegar a la final del certamen, en la que deberá enfrentar al alemán Alexander Zverev, número 5 del ranking ATP, este sábado 18 de mayo.

Cabe recordar que al mediodía de este viernes, el otro tenista nacional en competencia, Alejandro Tabilo, número 32 del ranking ATP, perdió en semifinales ante Zverev.

Jarry derrotó al norteamericano por parciales de 6-3, 6-7 (3/7) y 6-3, en un encuentro en que comenzó de gran forma, sin embargo, puso en suspenso su clasificación al perder el segundo set.

Pese a su tropiezo, el tenista nacional no se dejó caer y en el último set demostró su jerarquía y buena técnica, con la que logró imponerse ante su rival.

Ahora, el siguiente desafío del Nico Jarry será enfrentarse al alemán Alexander Zverev, número 5 del ranking ATP, este sábado 18 de mayo, en la final del Masters 1000 de Roma.

Keep calm and Jarry on 🔥@NicoJarry holds his nerve to reach his MAIDEN Masters 1000 final, defeating Paul in 3-sets#IBI24 pic.twitter.com/MR758kv4e0