Pellegrini negó contactos con la Roma y habló sobre su futuro en el Betis

Los últimos malos resultados del Betis en esta temporada 2023-2024, con una temprana eliminación en la Europa League, Conference, y relegado en la Liga española, han puesto en duda la continuidad de Manuel Pellegrini en la banca del cuadro verdiblanco.

Incluso, hace días al técnico chileno se le vinculó con AS Roma por un supuesto viaje a la capital italiana. Por eso, en la conferencia de prensa previa al duelo de este viernes ante el Celta de Vigo, el "Ingeniero" tuvo que responder a las interrogantes sobre su futuro y una posible partida del conjunto sevillano.

"Han sido casi cuatro años muy regulares a excepción de este mes, hubo muchos factores como la eliminación en Europa. Hay cosas que afectan a los planteles. Nos planteamos objetivos altos y optimistas, trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos hasta final de temporada. Mantenemos la tranquilidad. Hay una evaluación del periodismo que es muy diferente a la de los técnicos, que están tres horas por día cada semana con los jugadores", expresó el DT nacional.

"Comparto esa opinión del club, debe haber una seriedad en los procesos. Si en un mes se pierden tres o cuatro partidos seguidos, no se puede detener un proceso tan largo. A veces se pierde jugando mal como ante el Rayo, otras veces fue con cosas positivas. Fuera hay que vender en las redes sociales con opiniones, pero es un mundo aparte", añadió.

En la misma línea, agregó: "No podría adivinar el futuro, sólo sé que jugamos contra el Celta este viernes. No creo que sea un tema para darle más vueltas. Veremos cómo terminamos la temporada y cómo preparamos la siguiente".

Niega vinculación con la Roma

Sobre la vinculación a la Roma, sostuvo: "Yo no fui a ningún partido, fui por cosas familiares. No sé de dónde salió la noticia. Yo tengo contrato en el Betis, me gusta cumplirlos y estoy muy contento aquí".

Por último, respecto al posible regreso a la titularidad del recuperado Claudio Bravo, dijo: "Voy a dar una opinión sobre todos los jugadores con este tipo de trayectorias. Siempre merece oportunidades, pero un entrenador tiene que ver lo mejor para el grupo. Le tocó un año complicado, todos los jugadores necesitan regularidad. Ahora está entrenando bien".

