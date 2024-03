Nicolás Núñez es despedido de Universidad Católica a raíz de los malos resultados

07 mar. 2024 - 09:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, Universidad Católica confirmó que puso fin al vínculo con su técnico, Nicolás Núñez, a raíz de los malos resultados del equipo.

En un comunicado compartido en su cuenta oficial de X, señalaron que "el Directorio de Cruzados quiere especialmente agradecer el enorme trabajo y profesionalismo que durante estos meses demostró en nuestra institución y le deseamos mucho éxito en futuros proyectos".

¿Quién reemplazará a Nicolás Núñez en U. Católica?

Asimismo, desde el cuadro cruzado puntualizaron que "la dirección técnica del equipo la asumirá interinamente desde hoy Rodrigo Valenzuela, a quien también agradecemos su permanente compromiso con el club".

También destacaron que "Nicolás Núñez es un profesional formado en nuestra institución y que luego de su retiro como futbolista comenzó su proceso de entrenador, reflejando siempre los valores que inculcamos en Universidad Católica".

Comunicamos que el Directorio de Cruzados, en conjunto con la gerencia deportiva, han determinado poner fin al contrato de Nicolás Núñez como entrenador de Universidad Católica.



Su salida tras la eliminación de la UC en la Copa Sudamericana

Cabe recordar que el pasado martes la UC quedó fuera de la Copa Sudamericana, luego que Coquimbo Unido diera la sorpresa por la primera ronda del torneo ganando por 2-0.

El duelo vivido en el estadio Ester Roa Rebolledo sentenció la suerte de los estudiantiles, que consumaron un nuevo tropiezo en el plano internacional.

Tras el partido, Núñez se refirió a la opción de dejar la banca del elenco señalando que "siempre he sentido el apoyo del directorio, he conversado y siempre ha estado el respaldo, después entiendo que uno siempre está en evaluación y más con este resultado. No me produce sorpresa estar en evaluación".

No obstante, el presidente del club, Juan Tagle, declaró tras dicho partido que, "no era lo que buscábamos y lo asumimos. Hay que evaluar y discutir cómo vamos a seguir este año".

