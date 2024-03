Universidad Católica queda fuera de Copa Sudamericana al perder con Coquimbo y peligra continuidad de Nicolás Núñez

05 mar. 2024 - 23:30 hrs.

Coquimbo Unido dio la sorpresa en Copa Sudamericana y por la primera ronda del torneo, derrotó por 2-0 a Universidad Católica en el estadio Ester Roa Rebolledo, sentenciando la suerte de los estudiantiles, que consumaron un nuevo tropiezo en el plano internacional.

Ambos equipos ya se habían enfrentado este mismo año, aunque en un contexto muy diferente. Ocurrió a finales de enero en el marco de la Copa de Verano, donde el elenco cruzado dejó atrás un mal arranque de pretemporada y derrotó por la cuenta mínima al cuadro filibustero.

¿Cómo fue el partido por Copa Sudamericana entre la UC y Coquimbo?

De todas maneras y pese a venir con una caída ante Unión Española en el Campeonato Nacional, el elenco de la Cuarta Región tomó las riendas del encuentro y pese a no ejercer un dominio total y avasallador, se las arregló para generar riesgo en faceta ofensiva.

UC vs Coquimbo por Copa Sudamericana

Así y todo, salvo por un remate de zurda de Nicolás Johansen que pasó por sobre el horizontal (25'), ninguno de los protagonistas se creó acciones de real peligro en los arcos. La UC estaba siendo superior en posesión de pelota, pero no inquietó al guardameta Diego Sánchez.

Para el arranque del complemento, el técnico de los cruzados, Nicolás Núñez, trató de cambiarle la cara a su escuadra con los ingresos de César Pinares y Gonzalo Tapia. Sin embargo, en los 51', una descoordinación al defender un córner terminó en un cabezazo de Fernando Zampedri que el portero Thomas Gillier terminó empujando en propia meta.

Aunque el esférico seguía en poder del conjunto precordillerano, los pupilos de Núñez no estaban siendo precisos en los metros finales, mientras que el combinado aurinegro siguió buscando el segundo, que por poco cae de los pies de Dylan Escobar (56') y Benjamín Chandía (72').

Todas las esperanzas de la UC se vendrían abajo en los 86', cuando el árbitro no dudó en cobrar penal por falta de Alfonso Parot sobre Johansen. El mismo delantero tomó la responsabilidad y con un potente disparo sentenció la llave con un claro 2-0.

De esta manera, Coquimbo Unido aseguró un lugar en fase de grupos. Universidad Católica, en cambio, sufrió su primer fracaso de la temporada y por segundo año consecutivo, quedó fuera del certamen continental en primera ronda.

Peligra la continuidad de Nicolás Núñez como DT de la UC

Tras el partido, el estratega nacional se refirió a la opción de dejar la banca del elenco universitario señalando que, "siempre he sentido el apoyo del directorio, he conversado y siempre ha estado el respaldo, después entiendo que uno siempre está en evaluación y más con este resultado. No me produce sorpresa estar en evaluación".

Nicolás Núñez, DT de la UC

No obstante, el presidente del club, Juan Tagle declaró que, "no era lo que buscábamos y lo asumimos. Hay que evaluar y discutir cómo vamos a seguir este año. Siguen siendo el cuerpo técnico de Cruzados, pero en el fútbol siempre hay que estar evaluando, y después de una situación como esta sin duda que tenemos que hacer ese trabajo".

Todo sobre Universidad Católica fútbol