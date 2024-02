Ricardo Gareca le respondió al escritor peruano Jaime Bayly, quien lo calificó como "traidor" por venir a Chile

20 feb. 2024 - 12:41 hrs.

El nuevo entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, respondió a la dura crítica que recibió por parte del famoso periodista y escritor peruano Jaime Bayly, quien lo calificó como "traidor" por dirigir a la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2024.

"Estoy profundamente decepcionado de él. Ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo; hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar", expresó hace semanas el comunicador en su canal de YouTube.

Consultado por los dichos en Radio Cooperativa, Gareca sostuvo: "Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene, lo he seguido mucho. En la pandemia, también. Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él".

Además, añadió: "En cuanto a las opiniones, no soy de comentar porque, en general, somos materia opinable. Hay a quienes les gusta y a quienes no. Entonces no me meto en contra de las opiniones, son muy particulares. Prefiero seguir con mi carrera y no opinar de quien opina contra mí".

El argentino contó, además, que ya se comunicó con referentes de la Roja de cara a la próxima fecha FIFA de marzo, y abrió la puerta a un regreso de Marcelo Díaz, quien fue marginado sobre el final del proceso de Juan Antonio Pizzi.

