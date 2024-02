Bravo y su eventual regreso a la Roja: "Sólo sé que tengo que apretar más que nunca"

16 feb. 2024 - 17:24 hrs.

Claudio Bravo abordó este viernes su posible retorno a La Roja, considerando que ya dejó atrás la lesión que lo tuvo desde fines del año pasado alejado de las canchas en el Betis de España.

El portero nacional volvió a las citaciones en el cuadro verdiblanco y ya se habla de que con Ricardo Gareca como nuevo entrenador volvería a la Selección Chilena, luego de ser borrado del proceso anterior por Eduardo Berizzo tras una polémica por no viajar a los amistosos de junio pasado.

Su eventual regreso a La Roja

En entrevista con el medio RedGol, detalló sobre su eventual regreso que "en un periodo de edad donde la maduración se acentúa más, quizás 10 años atrás respondería otra cosa, pero (estoy) con tranquilidad. Primero con sentirme bien, volver a la normalidad de la competencia... Me lo tomo con tranquilidad, me tocó un periodo donde intenté apretar al máximo para ayudar y no pasó. Di vuelta la página con la sensación de que no habría un llamado".

Foto referencial / ATON

"Yo hoy no sé nada (sobre su retorno), sólo sé que tengo que apretar más que nunca, volver a competir lo antes posible porque es lo que más me apetece hacer y me da la pasión que no se pierde nunca. Ya jugando en Europa es otra cosa", agregó.

En la misma línea, planteó que "jugar con Francia ni hablar, vinimos a jugar con ellos hace mucho tiempo atrás, hicimos un buen partido y espero que se repita para que Chile pueda hacer un encuentro fantástico contra una selección de primerísimo nivel".

La marginación de Berizzo

Bravo también aprovechó de lanzar un dardo a Eduardo Berizzo por su polémica marginación: "No me dolió, me extrañó más que doler. Fuera de eso, sé que el jugar acá, el rendimiento te lleva a la Selección y más cuando quieres aportar. Si no me toca estar y va otro, desde la distancia ayudaré lo que más pueda, que esto funcione porque tiempo no hay ni margen de error, tampoco para buscar culpables o excusas.

"Es momento de ayudar, de aportar para que esto crezca a los niveles a los que estábamos acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado a viajar y perder; a ir y quedar eliminado o este tipo de cosas, sino que a lo contrario. Con constancia se sacan resultados positivos", agregó.

La llegada del "Tigre"

Con ese panorama, el bicampeón de América con la Roja alabó el arribo del "Tigre" a la banca del elenco criollo y sostuvo: "Con la llegada de Ricardo, llena de oxígeno todo lo que viene hacia adelante. Ni hablar de lo que uno sabe como técnico y como persona. Su llegada llena de oxígeno a nuestra Selección a raíz de todo lo que estaba pasando anteriormente en cuanto a resultados. Creo que se necesitaba un cambio".

"También necesitamos de todas las demás partes, no sólo de lo que traiga o su estampa. Si no ponemos de nuestra parte, no estamos a buen nivel en los clubes, si la competencia no sube el nivel, el periodismo si nos echa una mano y logra entender que es un periodo donde todos necesitamos que el fútbol chileno siga en crecimiento, hablo de parte dirigencial y de la ANFP, que el funcionamiento sea correcto y potenciemos a los jóvenes o el torneo", añadió.

Además, el golero disparó contra la ANFP por los altos precios de las entradas para ver a la Roja: "Difícilmente vamos a clasificar con un estadio a media asta, necesitamos un lleno siempre. Tengo claro el costo de las entradas, creo que son las más caras del planeta y eso tiene que cambiar. Necesitamos a todo el mundo, no sólo un buen entrenador. El cuerpo técnico, el utilero, el hincha, de todo el mundo", acotó.