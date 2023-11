Pablo Milad habla sobre la propuesta de $20 millones que hizo Leonardo Farkas para mejorar Juan Pinto Durán

Cuando Alexis Sánchez criticó a la ANFP por el mal estado de las instalaciones de Juan Pinto Durán —"hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para ducharse"—, Leonardo Farkas ofreció $20 millones para mejorar el recinto deportivo en el que entrena la Selección Chilena.

"No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán (...) Qué vergüenza", escribió el filántropo a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán.

Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis.

