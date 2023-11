"¿Es la selección o un equipo de tercera?": Las duras críticas que hizo Alexis Sánchez en contra de la ANFP

18 nov. 2023 - 16:37 hrs.

Este sábado, en vísperas del choque con Ecuador por la sexta fecha de las Clasificatorias, el delantero Alexis Sánchez tomó la palabra en una Selección chilena que ha pasado días difíciles tras el empate sin goles ante Paraguay.

En dicha instancia, el 'Niño Maravilla' aprovechó de referirse a la salida de Berizzo de La Roja, la confianza que le entrega a Nicolás Córdova para hacerce cargo de la selección de manera interina; y lanzó duros dardos a la ANFP por el estado de algunas instalaciones.

¿Qué críticas hizo Alexis Sánchez contra la ANFP?

El campeón de América comenzó señalando que en el fútbol local "falta entender, estudiar y vivirlo. Me pasa que juego con alguien, viene a la selección y estuvo parado tres meses porque estuvo parado. ¿Cómo puedo competir contra él? Eso no lo voy a cambiar yo. No estamos muy bien para organizarnos en Chile".

Por otra parte, indicó que "estamos acostumbrados a jugar en el Nacional. ¿Cómo no voy a poder jugar en mi estadio? En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funciona. En el Monumental sale excremento del desagüe y ahí te preguntas, ¿es la selección o un equipo de tercera?"

En la misma línea, remarcó que "crisis es no tener dinero o nada. Hay cosas, es cosas de organización. Sí creo que hay crisis de entendimiento. Falta conocimiento. Ahora, no es que la gente no sepa, sino organizarse mejor".

¿Qué dijo Alexis sobre la llegada de Nicolás Córdova a la Selección?

Por otro lado, respecto a la salida del técnico de La Roja, Alexis lamentó la situación y le agradeció "a Berizzo por su profesionalismo, no veía algo así en mucho tiempo. Con Rueda no veía eso, que éramos grupo cuando jugábamos en el campo. Hoy vemos un equipo que juega, estuvimos de igual a igual con Colombia. Estamos a tres puntos del tercero. Veo lo positivo. Veo al equipo con ganas".

En tanto, sobre el DT interino Nicolás Córdova, Sánchez destacó que "se ve una persona seria, que quiere trabajar y asumir el protagonismo de entrenador desde el primer día. Está dispuesto a ir para adelante contra un rival difícil como Ecuador".

"El presidente tiene que pensarlo bien antes de tomar una decisión, no hay apuro. Se ve que Córdova quiere trabajar, además es chileno, que nunca tenemos algo de casa", cerró.

