Colo Colo y River empatan en duelo con electrizante final en Concepción

16 nov. 2023 - 00:32 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo igualó 2-2 ante River Plate en el Estadio Ester Roa de Concepción, en el marco de un amistoso internacional. Positivo partido del Cacique, en el que destacaron el estreno de Martín Ballesteros en el arco, de Leandro Hernández en el ataque, y el retorno de Emiliano Amor a la titularidad.



Entretenido partido que comenzó con los albos generando peligro con Pablo Parra desde el sector izquierdo. De hecho, el chillanejo sacó un centro por su banda a los diez minutos de partido, y fue Leandro Benegas el que conectó con un cabezazo que mandó el balón al travesaño.

Primer tiempo

Nueve minutos después, los locales tuvieron una salida explosiva que terminó con Leonardo Gil tocando con Parra. El formado en Ñublense le ganó la posición a Marcelo Herrera, quien no tuvo más opción que bajar al colocolino en el área, por lo que se sancionó penal. Benegas ejecutó con tranquilidad y anotó el 1-0.



Los argentinos comenzaron a mostrar sus credenciales en el minuto 31, a través de un disparo de Enzo Díaz en el área que Emiliano Amor -que retornaba a la titularidad después de meses de ausencia- sacó desde a línea con un cabezazo. Salvador lo del trasandino.



Al minuto siguiente, el campeón chileno tuvo el segundo de la noche gracias a una jugada hilvanada por Parra, que comenzaba a asomar como una de las figuras. El ex Universidad de Chile nuevamente hizo de las suyas, ganó línea de fondo y centró para un "Toro" que definió exigido en el primer palo.



Cuando corría el minuto 34, el elenco millonario se aproximó al área chilena con una tremenda asociación entre Matías Suárez y Miguel Borja. El colombiano llegó a zona caliente con ventaja y remató en busca del gol, pero el debutante Martín Ballesteros estuvo notable para estirar su pierna izquierda y evitar el empate.

Segundo tiempo

Ya en la segunda mitad, se mantuvo la tónica de un partido de ida y vuelta. En el minuto 59, los albos volvieron a amenazar la retaguardia de los rivales a través de un Parra que recibió un balón con ventaja pero remató elevado por sobre el horizontal. En el 62', River pudo igualarlo con un cabezazo de Díaz, pero Ballesteros nuevamente le impidió la conquista.



En el minuto 81, el Cacique pudo estirar las cifras con la dupla Parra-Benegas, pero el ex Independiente no alcanzó a pinchar el balón tras el centro por izquierda. Eso sí, en la jugada siguiente, los trasandinos marcaron el 1-1 con un remate de Tobías Leiva por izquierda que Ballesteros no pudo atajar.



Los últimos instantes de partido fueron de infarto, pues Leandro Hernández (88'), delantero colocolino que hizo su debut en este compromiso, tuvo su estreno goleador tras recibir por la izquierda del área un balón de Gil, controlar y rematar inteligentemente al primer palo para anotar el 2-1. En el 90+1', Davíd Martínez firmó el empate con un cabezazo en el segundo palo tras córner por izquierda.



Positivas sensaciones para Colo Colo en este amistoso internacional frente a los rioplatenses, especialmente con los debut de Ballesteros, Hernández y el retorno de Amor. Ahora los albos deben empezar a preparar su próximo desafío en el plano local, programado para el domingo 26 de noviembre a las 18:00 horas, ante Audax Italiano.