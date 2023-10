La tenismesista asiática de 57 años que representa a Chile debuta con un triunfo: "Me ayudó mucho el apoyo de la gente"

30 oct. 2023 - 13:43 hrs.

Feliz con su debut panamericano quedó la tenismesista chilena-china Zhiying Zeng, de 57 años, quien este lunes venció en seis sets por 7-11, 5-11, 11-6, 11-7, 11-5 y 11-8 a la dominicana Eva Brito Peña, de 28 años, en el Centro de Entrenamiento Olímpico, por los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿Qué dijo Zhiying Zeng tras su debut panamericano?

“Mi rival es una jugadora que pega con mucha fuerza y efecto. Eso complica, por eso mi idea era asegurar la pelota. Estaba algo apretada, y mi entrenador me corrigió por lo que luego me solté. Y también me ayudó mucho el apoyo de la gente”, dijo Zhiying Zeng.

La asiática llegó a Chile en 1989, luego de ser profesional en su país de origen, y tras estar muchos años alejada del deporte lo retomó en 2019.

Aton

La experimentada jugadora agregó que “mi juego es defensivo, lo que significa que siempre hay que estar calmada, tranquila y sin miedo".

"El ataque es mi segunda opción, por lo que no me apuro ni me pongo ansiosa. Busco mi momento en cada partido”.

