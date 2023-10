Arquero peruano se enoja por pregunta tras perder con Chile y saca en cara logro inexistente

13 oct. 2023 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de que tuvo buenas intervenciones, Pedro Gallese, portero de la selección peruana, no pudo evitar la derrota por 2-0 ante Chile en el estadio Monumental, por la tercera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

Tras el cotejo, el golero del combinado incaico terminó con amargura y, tras ser consultado por una nueva derrota en suelo nacional, visiblemente molesto, sacó en cara un inexistente logro de su país en la transmisión oficial.

Ir a la siguiente nota

Esto luego que el periodista le consultara por su visión del partido, aclarándole que se mantenía la paternidad histórica de Chile en Santiago.

"Nosotros sí fuimos al último Mundial"

"La historia es historia y es algo que no se puede cambiar. Lo cierto es que nosotros sí fuimos al último Mundial", expresó el cancerbero.

Aton

Sin embargo, en ese momento no se percató del error, pues el conjunto del Rímac no clasificó a la cita planetaria de Qatar 2022, debido a que cayó en el repechaje ante Australia mediante lanzamientos penales y no asistieron a la cita planetaría.

Al darse cuenta de su equivocación, el guardameta agregó: "Bueno, fuimos al penúltimo Mundial".

"Ahora nos toca un partido duro en casa"

Sobre el tropiezo ante la Roja, Gallese sostuvo que "el partido se abrió en una pelota parada, una desconcentración y hay que corregir eso".

"Ahora nos toca un partido duro en casa, contra Argentina, sabemos que son los últimos campeones del mundo, pero nos urge sumar puntos", expresó.

Todo sobre Clasificatorias Sudamericanas