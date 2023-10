Los lamentos de la prensa peruana tras perder nuevamente contra Chile

13 oct. 2023 - 09:36 hrs.

Con el triunfo por 2-0 ante Perú en el estadio Monumental, la Selección Chilena consiguió su primera victoria en estas Clasificatorias para el Mundial 2026 y mantuvo su paternidad ante la escuadra del Rímac, que nunca ha podido ganar en Santiago en Eliminatorias.

Y mientras en la Roja todo fue felicidad, la prensa incaica aún lamenta la derrota. Por ejemplo, el medio RPP tituló la caída como "Una derrota que duele", y agregó que "Chile es quinto con cuatro puntos, mientras que la Selección Peruana se hunde en el noveno puesto con una sola unidad, solo por encima de Bolivia".

En tanto, Líbero tituló en su edición impresa: "Estamos abajo". Luego, detalló que "la bicolor perdió feo en Santiago. Intentó aguantar, pero un discreto Chile nos superó. El martes recibimos a Colombia siendo penúltimos en la tabla".

Por su lado, Depor sostuvo tras el partido que "la tabla de posiciones nos dice que estamos en el penúltimo lugar, con apenas un punto. Sin embargo, el diagnóstico de la Selección Peruana en estas primeras tres fechas es mucho más preocupante por lo que ofrece en el terreno de juego y una prueba clara fue lo que ocurrió esta noche contra Chile".

A su vez, Franco Lostaunau, periodista de ESPN Perú, lanzó en su cuenta de Twitter que "es un equipo sin ideas que no va hacia adelante, que no genera líneas de pase. No han rematado al arco rival en toda la Eliminatoria. Siempre más cerca de perderlo que de ganarlo, así se va a complicar mucho".