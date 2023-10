Selección Chilena Sub 15 Femenina comenzó su primer microciclo

11 oct. 2023 - 13:34 hrs.

La Roja Sub 15 Femenina, una nueva categoría de seleccionadas nacionales, comenzó su primer microciclo el martes 10 de octubre, bajo la dirección técnica de Manuel González.

En su primera nómina contempló a 25 jugadoras de la Región Metropolitana, de entre 12 y 14 años, sin embargo, se espera que en el segundo microciclo se incluyan deportistas de todo el país.

“Es un orgullo dar el inicio a los trabajos de esta nueva categoría”

La creación de esta categoría corresponde a uno de los grandes desafíos que se plantó Pablo Milad, presidente de la ANFP, en conjunto con Rodrigo Robles, a cargo de la gerencia de selecciones nacionales.

Al respecto, Robles destacó que “es un orgullo dar el inicio a los trabajos de esta nueva categoría, ya que se enmarca en un plan ambicioso de buscar, preparar y formar a las nuevas jugadoras de la selección nacional femenina”.

De igual manera, añadió que se trata de “una carrera que recién comienza, y donde nos encontramos con mucha emoción tanto de ustedes como jugadoras, como también de todo el staff de profesionales que se pone completamente a disposición de esta nómina, y esperamos que se mantengan por muchos años más representando a nuestro equipo”.

Por su parte, Manuel González, el entrenador de la Sub 15 femenina subrayó “la importancia de dar inicio al trabajo de esta serie, ya que de esta forma se genera un camino de formación y desarrollo hasta que se transformen en alternativas de la Roja Adulta, y hagan su camino por las selecciones Sub 17 y Sub 20”.

Los entrenamientos de la Sub 15 incluyen a jugadoras pertenecientes a Audax Italiano, Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Unión Española, Santiago Morning y Cobresal, y se extenderán hasta este jueves 12 de octubre.

