Tomás González analiza el equipo de gimnasia de EEUU para Santiago 2023: "Tienen un nivel altísimo"

21 sept. 2023 - 18:39 hrs.

En las últimas horas, la Federación de Gimnasia de EEUU dio a conocer la nómina de su equipo para participar en los Juegos Panamericanos 2023. Pese a que existía una opción que Simone Biles viniera a Chile 2023, finalmente esta opción se desechó.

De esta manera, el Team USA quedó compuesto por Jordan Chiles, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y oro en el Mundial de Liverpool 2022; además de Kayla DiCello, Kaliya Lincoln, Zoe Miller y Tiana Sumanasekera, quienes se presentarán en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, entre el 21 y el 25 de octubre.

Santiago 2023 contactó a el multimedallista mundial y cuarto en suelo y salto en Londres 2012, Tomás González, quien sostuvo: "Estas gimnastas tienen un nivel altísimo, deberían ganar por equipo e individuales en varios aparatos, por lo tanto es un nivel muy alto".

En cuanto a las nominadas, detalló: “Jordan Chiles sería la mejor de ellas en all around. Kylia Lincoln es nueva y es como una sorpresa dentro del equipo, por así decirlo. Es buena en suelo, sobre todo. DiCello es all around, ya que si bien no destaca mucho en otros aparatos, igual podría meterse en la pelea por medalla. Zoe Miller es especialista en asimétricas, mientras que Tiana Sumanasekera es buena en viga”.

Respecto al escenario que espera en la competencia, González destaca que “se agotaron las entradas rápido. La gente está súper expectante, tiene hartas ganas de que partan los juegos, sobre todo la gimnasia, que es uno de los deportes símbolo del movimiento olímpico. Creo que el público lo va a disfrutar mucho. Hay muchos menores de edad que quieren ir a ver estos deportes, así que estimo que será un éxito”.

La organización de los Juegos informó que hasta el 29 de septiembre para hacer efectiva la adquisición de los tickets gratuitos. Con tu usuario en puntoticket.com descarga tu entrada para disfrutar en vivo y en directo Santiago 2023. Olvidar este paso significará que perderás la reserva, así que actívate.