Sin Simone Biles: EEUU presenta su nómina de gimnastas para los Panamericanos Santiago 2023

La cuatro veces campeona olímpica Simone Biles finalmente no participará en los Juegos Panamericanos 2023 se realizarán en Santiago, capital de Chile, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

Había esperanza de contar con la presencia de la estrella norteamericana, luego de su retorno en el mes de agosto para participar en el Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos, donde se coronó campeona.

En las últimas horas, la Federación de Gimnasia de EEUU dio a conocer la nómina de su equipo, entre las que se cuentan a Jordan Chiles, Kayla DiCello, Kaliya Lincoln, Zoe Miller y Tiana Sumanasekera.

Please join us in congratulating the 2023 Women’s Pan American Games Team presented by @Xfinity!



⭐️ Jordan Chiles

⭐️ Kayla DiCello

⭐️ Kaliya Lincoln

⭐️ Zoe Miller

⭐️ Tiana Sumanasekera



Individual Qualifier: Katelyn Jong

Non-Traveling Alternates: Zhou, Lowe, Matthews pic.twitter.com/m2LRwWfTSg