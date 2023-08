Nicolás Jarry: "He pasado por momentos difíciles que me hacen más fuerte"

30 ag. 2023 - 07:35 hrs.

Nicolás Jarry (25° del ranking ATP) tuvo un triunfal debut en el >US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, después de sacar adelante un duro partido para vencer al promisorio francés Luca Van Assche (64°) por parciales de 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (3).

Tras la victoria en el estreno en el major neoyorquino, el tenista chileno se mostró satisfecho y valoró su reacción para imponerse al galo.



"Estoy contento. Fue un partido duro y siempre la primera ronda es así, uno no viene con mucho ritmo y hay que estar muy firme. Por momentos me fui, me costó caro en el segundo set y en el cuarto logré remontar", expresó el "Príncipe" en conversación con ESPN.







"Traté de luchar hasta el final y lo pude hacer. Estuve firme en el tie break y fue muy importante para cerrar el partido", añadió la primera raqueta nacional.



Además, remarcó que "han sido las últimas semanas bien duras y estoy muy contento de seguir acá".



Por último, Jarry sostuvo: "He pasado por momentos difíciles que me hacen más fuerte. Lo hice muy bien hoy, así que ojalá seguir y que se den los máximos partidos así".