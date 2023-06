Marcelo Salas cuenta la fórmula para que Deportes Temuco lleve más gente al estadio que 13 clubes de Primera División

03 jun. 2023 - 12:35 hrs.

Deportes Temuco, equipo que preside el exfutbolista Marcelo Salas, se ha convertido en uno de los conjuntos de la Primera B en llevar más público al estadio.

Junto a otros dos elencos, superan en asistencia de hinchas a 13 clubes de la Primera División del fútbol chileno.

Tres equipos de Primera B con mayor promedio de asistencia al estadio

Santiago Wanderers, Deportes Iquique y Deportes Temuco son los tres clubes de la segunda categoría del balompié nacional que más hinchas llevan al estadio.

Sin embargo, estos equipos alcanzaron una marca más importante, ya que, en cuanto a promedio de hinchas que los acompañan en el estadio, solamente son superados por Colo Colo (35.240), Universidad de Chile (10.809) y Coquimbo Unido (7.192).

Deportes Temuco / ATON

En conversación con Las Últimas Noticias, el "Matador" explicó que "a principios de año establecimos que por los 15 partidos de local se les hace un súper descuento. El que tiene el abono paga $2.800 por una entrada y el que no lo tiene paga $4.000. En Temuco viene mucho la familia, no sé por qué en Primera División no pasa".

La clave del "Matador": entradas accesibles

El exdelantero señaló que desde la directiva se han preocupado de "tener un precio de entradas súper accesible para todos, una de las entradas más baratas del fútbol chileno".

Además, el presidente de los albiverdes cuenta que incluir a toda la familia ha sido parte fundamental. "Nos preocupamos de que venga la familia y la mujer también. Hay cosas que se van haciendo y la gente responde".

En cuanto a la asistencia, "El Indio Pije" cuenta con un promedio de 6.495 asistentes, mientras que Wanderers e Iquique tienen promedio de 6.932 y 6.671, respectivamente. Con estos números de hinchas en el estadio, Temuco ha superado incluso a 13 equipos de Primera División en público asistente.

