Premios The Best: Christiane Endler no pudo mantener el título de mejor arquera del mundo

27 feb. 2023 - 18:25 hrs.

La arquera y capitana de la Selección Chilena, Christiane Endler, una vez más, logró entrar en la élite del fútbol mundial al estar presente en el podio de las tres finalistas que optaban al premio The Best de la FIFA como "Mejor portera" del mundo, pero no logró quedarse con la distinción máxima este lunes.

Esto porque "Tiane" fue superada en las votaciones por su colega, Mary Earps, jugadora del Manchester United y que, además, se pudo coronar como campeona de la Eurocopa con la selección inglesa. El podio fue completado por la portera del Chelsea, Ann Katrin Berger.

She's at the top of her game. 🧤



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Cabe recalcar que, por cuarto año consecutivo, la capitana de la Selección Chilena está en la palestra del fútbol mundial al ser parte de los premios "The Best" debido a sus destacadas actuaciones en La Roja y en el Olympique de Lyon, y antes en el PSG.

AFP

De hecho, Tiane ya obtuvo este galardón en el año 2021, hito que es considerado uno de los logros más importantes del deporte nacional.

Pese a no ganar el premio a la mejor del mundo, y aunque parezca curioso, la chilena sí apareció en el equipo ideal del año 2022 confeccionado por FIFPRO.

Ganadores del premio de la FIFA 2022

Mejor jugador: Lionel Messi (PSG)

Mejor jugadora: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Mejor Arquera: Mary Earps (Manchester United)

Mejor Arquero: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Premio Puskás: Marcin Oleksy

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Selección Inglesa)

Mejor entrenador: Lionel Scaloni (Selección Argentina)

Premio Fair Play: Luka Lochoshvili (Unione Sportiva Cremonese)

Premio a la Afición de la FIFA 2022: Argentina

