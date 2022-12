¿Será "mufa"? Publicación genera críticas al anticipar un posible nuevo título mundial de Brasil

09 dic. 2022 - 10:30 hrs.

Después de dos días seguidos sin partidos de fútbol, este viernes comienzan los cuartos de final del Mundial de Catar 2022, fase que tendrá a Sudamérica como protagonista, ya que Brasil y Argentina enfrentan a Croacia y Países Bajos, respectivamente.

La primera selección en saltar a la cancha será la que lidera Neymar Jr., a partir de las 12:00 horas; mientras que la escuadra de Lionel Messi hará lo propio desde las 16:00 horas.

Después de la goleada propinada a Corea del Sur, cuando en octavos de final la "Canarinha" ganó por 4 a 1, un diario brasileño ya ve a su combinado nacional como el próximo campeón del mundo tras realizar una muy optimista publicación, la que podría ser mufa o de mala suerte de cara al crucial encuentro frente a los croatas.

La "mufa" que Brasil espera evitar

Lance! es un conocido periódico deportivo de Brasil que se vende principalmente en Río de Janeiro. El pasado jueves 8 de diciembre, a través de su cuenta de Instagram, hizo una publicación que no fue del agrado de todos sus seguidores, aunque algunos la aplaudieron.

Brasil es la selección con más copas del mundo, pues hay cinco en su galería de trofeos. El equipo ha jugado a tan alto nivel en el actual Mundial, que Lance! hizo una encuesta a través de un posteo: ¿cómo se vería la sexta estrella del título mundial en el escudo de Brasil?

La imagen muestra varias opciones con las seis estrellas, algo que muchas selecciones quisieran tener. En la descripción sale el siguiente escrito: "¡Asunto serio! ¿Dónde debe quedar la sexta estrella si viene el hexa (hexacampeonato mundial)?".

Opiniones divididas

La publicación del periódico suma más de 15,7 mil "me gusta" y otros miles de comentarios, los que han demostrado opiniones divididas de la comunidad digital.

Entre las críticas y bromas al posteo se encuentran comentarios como "bórralo para no dar mala suerte", "20 años y los medios no aprenden (en referencia al último título mundial de 2002)" y "felicitaciones desde Argentina por esta copa del mundo! Ya son campeones, igual a la Copa América 2021... Ah no, pará".

Mientras que en los comentarios a favor, muchos se inclinaron por una determinada alternativa: "sin dudas la opción 3", "mejor mantener los pies en la tierra y esperar a ver quién gana. Pero de ganar será la opción 3" y "opción 3 queda mejor".

Todo sobre FIFA World Cup