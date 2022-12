"Llegando a México te lo explico": Fanático del fútbol se gastó los ahorros de su matrimonio para irse al Mundial

08 dic. 2022 - 16:25 hrs.

Aquellos que son verdaderos apasionados por el fútbol son capaces de hacer verdaderas locuras por seguir a su equipo y, más aún, a su Selección, llevando su pasión a niveles extremos que se acrecientan en épocas mundialistas.

En los últimos días, se ha vuelto viral el video que muestra cómo un hincha mexicano se gastó los ahorros de su matrimonio para poder ir a apoyar a su Selección al Mundial de Catar 2022.

En el video se puede ver al fanático caminando por las calles de Lusail, con un cartel que dice "Amor, me gasté todo el $$ (dinero) de la boda, llegando a México te lo explico".





"Solo espero que mi mujer me comprenda"

Cuando quien grabó el registro le pidió al joven que explicara la situación, él comenzó argumentando que "tengo que confesar que uno de mis sueños era venir al Mundial, entonces el día de hoy lo estoy cumpliendo".

Asimismo, aclaró que "el próximo año tenía programada mi boda, tenía muchos ahorros... como aquí todo está muy caro, pues ya me he gastado mucho dinero".

"Yo solo espero que mi mujer me comprenda, que al final no me vaya a mandar a la jodida. El amor sigue y ahí seguimos", se sinceró el hincha.

Junto a lo anterior, reveló que "la boda estaba programada para marzo (de 2023), pero a lo mejor ahí (la aplazamos) a diciembre o algo, pero de que va a haber, va a haber, pero ya va a ser posterior..."

Finalmente, aseguró que si es que su prometida no se quiere casar con él después de haberse gastado el dinero del matrimonio, "es porque ya no me amaba".

