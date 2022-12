Catar 2022: La razón por la que hijo de Messi fue retado por su madre Antonela en pleno partido de Argentina

La agónica victoria de Argentina frente a Australia, lo que significó su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Catar 2022, estuvo marcada por la participación de Lionel Messi. En su partido número 1.000, el astro del fútbol tuvo una destacada participación, marcando uno de los goles del 2 a 1 final.

Además del futbolista, hubo otro Messi que hizo noticia, pero en las gradas del Estadio Áhmad bin Ali. Se trata de su hijo Mateo, a quien lo grabaron siendo retado por Antonela Roccuzzo —su madre y esposa del argentino—, mientras veía el partido con el resto de su familia.

Durante el partido contra los australianos, la familia de Messi estuvo en un palco VIP del estadio. Como todo niño que además está acompañado por amigos, los hijos del jugador —Thiago, Mateo y Ciro— no prestaron mucha atención al crucial encuentro y prefirieron jugar con otros menores que estaban en esa zona.

Antonela fue captada en varias partes de la zona VIP: en un momento estaba detrás de una especie de barra y en otro, sentada en las graderías, como una espectadora más. Supervisando lo que hacían sus hijos, en un instante fue vista con cara de incredulidad, seguramente por el actuar de uno de sus pequeños.

Pero el momento que se viralizó en redes fue el que protagonizó ella y su hijo Mateo. El pequeño, conocido por su rebeldía y carisma, estaba comiendo una golosina (un coyac, como se conoce en Chile) mientras estaba parado en uno de los asientos. Su madre le tomó la mano y lo animaba a unirse a los cánticos de la hinchada argentina, aunque él no la atendió.

Al ver que Mateo terminó su chupetín y que quedó con el palito en su mano, Antonela se lo pidió, pero él nuevamente la ignoró, algo por lo que no pudo ocultar su molestia.

Ya cuando se sueltan de la mano, en el momento en que ella le arregla la camiseta, el niño lanza el palito del dulce hacia el público que estaba debajo de la zona VIP, causando el enojo de su madre, quien lo regaña y lo hace bajar del asiento.

