"Esto ya no es pasión, es algún tipo de trastorno": Mexicano destruyó televisor tras eliminación de su Selección

Perder la oportunidad de avanzar a octavos de final del Mundial de Catar 2022, representó una gran decepción y frustración para miles de seguidores de México. Sin embargo, un hombre llevó su furia a otro nivel.

Y es que viral se ha vuelto el video que muestra a un hincha azteca destrozando a golpes su televisor tras acabar el partido contra Arabia Saudita, que los dejó eliminados de la cita planetaria.

Como si fuera poco, no le bastó con dañar la pantalla a base de golpes de puño, sino que fue a buscar un cuchillo con el que "apuñaló" en reiteradas ocasiones al aparato.

En el video se logra observar cómo a medida que golpea furioso la pantalla, esta se comienza a dañar, mientras se le generan manchas oscuras producto de la destrucción de sus píxeles.

Además, al momento de su desesperado acto, también se le escucha gritar: "Put... madre, pinch... México, ¡maldición!", mientras se ve que está al borde del llanto.

Tras ser rápidamente viralizado en internet, recibió cientos de comentarios en redes sociales.

"Esto ya no es pasión, esto es algún tipo de trastorno que debe ser tratado. Yo veo aquí a un tipo altamente peligroso", "Claro ejemplo que el fútbol 'es todo' para nuestra cultura, se demuestra en esta acción el desahogo de la presión laboral, estrés, que no alcanza en ocasiones el dinero, no se tiene buena relación con los hijos, padres, esposa, todo se olvida en 90 minutos cuando rueda el balón", "¿y qué culpa tenía la pantalla?", se leen en el registro.

