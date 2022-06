Gary Medel y esperado fallo FIFA en caso Byron Castillo: "Esperamos que sea positivo y podamos ir al Mundial"

10 jun. 2022 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena sigue sin ganar en el inicio del proceso de Eduardo Berizzo como nuevo entrenador. La Roja ahora cayó por 2-0 frente a Túnez en el debut en la Copa Kirin, en Japón, en una jornada donde el plantel también quedó expectante ante el inminente fallo de la FIFA por el "Caso Byron Castillo".

Es que en el combinado criollo no escondieron el deseo de ir al Mundial de Qatar 2022, aunque sea por una resolución fuera de la cancha, ante un eventual castigo a Ecuador.

Gary Medel, capitán de la Roja en la gira por Asia, expresó su sentir a la cadena TNT Sports.

"Estamos todos con la expectativa, esperando la resolución de la FIFA. Esperamos que sea positiva para Chile y podamos ir al Mundial", dijo el Pitbull.

En tanto, el técnico Eduardo Berizzo sostuvo que "no tenemos información sobre la veracidad de esa noticia. No sabemos si eso fue así, no puedo responder aquello. Estamos ajenos a la resolución, expectantes sí, pero seguimos apartados y no forma parte del día a día del equipo".

