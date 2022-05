Esteban Paredes se va de Coquimbo Unido y deja en suspenso su retiro del fútbol profesional

26 may. 2022 - 20:25 hrs.

Esteban Paredes, a sus 41 años, se despidió de Coquimbo Unido y dejó en suspenso su futuro en medio de especulaciones sobre un posible retiro del fútbol profesional, donde actualmente ostenta es el goleador histórico del fútbol chileno (221 goles).

El exartillero de Colo Colo, quien hasta ahora militaba en Coquimbo Unido, dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, donde publicó un video con sus mejores momentos en el cuadro "pirata", mientras que no confirmó si jugará o no en otro club, esto en medio de especulaciones sobre un posible fichaje en Santiago Morning, según confirmaron a Meganoticias fuentes cercanas al jugador.

La despedida de Paredes

"Hoy toca despedirme de ustedes y, como siempre, lo hago dando las gracias. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Cada grito de aliento, cada palabra de apoyo me sirvieron para dejarlo todo en este año y medio que estuve en el querido Coquimbo Unido", expresó el "Tanque".

"Me reencanté con lo que más amo que es jugar al fútbol, me entregué por completo por una camiseta que significa mucho: pasión, garra, esfuerzo y, por sobre todo, excelencia deportiva. No tengan dudas que mi corazón ya es un poco pirata, por su gente, por cada funcionario que desinteresadamente trabaja duro por hacer grande esta hermosa institución", añadió.

Además, el exseleccionado nacional agregó: "Fui feliz en Coquimbo, fui feliz junto a mis compañeros llevando al equipo otra vez a Primera. Es un hito que no olvidaré. Si en la cancha se dieron mejor o peor las cosas, es parte de esta hermosa actividad. Pero esa camiseta del 'Barbón' la sudé con mucha pasión. Seguro nos volveremos a encontrar".

Coquimbo confirmó su partida

En tanto, el cuadro nortino publicó en twitter: "¡Gracias y éxito, Esteban! La leyenda nacional del gol hoy dice adiós con 367 anotaciones en su carrera".

Paredes ha jugado en Santiago Morning, Puerto Montt, Universidad de Concepción, Cobreloa, Pachuca Juniors, Atlante, Querétaro, Coquimbo Unido y Colo Colo, donde ganó ocho títulos y anotó 198 goles.

En tanto, con La Roja ha mrcado 12 goles en 42 encuentros, destacando su presencia en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.