Christiane Endler en la final de Champions League: Cuándo y dónde ver el partido entre Olympique de Lyon y Barcelona

19 may. 2022 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 21 de mayo, la arquera chilena Christiane Endler disputará la final de la UEFA Women’s Champions League, donde el Olympique de Lyon se enfrentará al FC Barcelona.

La mejor arquera del mundo jugará por primera vez una final de este torneo europeo y de coronarse campeona con el Olympique de Lyon, se convertiría en la primera persona chilena en ganar una Champions con minutos en chancha.

El hito se produciría porque el portero Claudio Bravo, que fue campeón con el Barcelona en la Champions en 2015, no fue reconocido como ganador por la UEFA, debido a que no sumó minutos jugados.

¿Qué dijo Endler?

En la previa a la final, Endler se refirió a las expectativas que tiene para el encuentro del sábado. "No me imagino a Barcelona no teniendo mucho el balón. Hay que ser inteligentes y saber cómo contrarrestar y cómo ordenarse", dijo.

"Nosotras también ejercemos una presión importante y buscamos que no puedan jugar. El que gane el medio del campo, probablemente sea el que logre triunfar", declaró la capitana de la selección femenina de fútbol de Chile.

¿Cómo puedo ver la final de la Champions?

La final de UEFA Women’s Champions League entre el Olympique de Lyon y el FC Barcelona se disputará este sábado, a las 13:00 horas de Chile, en el Juventus Stadium de Turín, Italia.

El encuentro se podrá ver:

De manera gratuita en el canal de YouTube de la plataforma DAZN.

