Universidad Católica cae ante Cobresal en el norte y se aleja del liderato

Cobresal se hizo fuerte de local y dio un verdadero golpe a la cátedra en la Tercera Región, derrotando por un contundente 3-1 a una Universidad Católica que se aleja de la cima del Campeonato Nacional.

Los cruzados no pretendían pasar zozobras ante un rival con el que no perdían desde 2015 y por lo mismo, ya en los 10' estaban arriba en el marcador, gracias a un zapatazo de Juan Leiva que no logró despejar Leandro Requena y terminó dentro del arco.

Pero el cuadro minero tenía otros planes y tras un par de aproximaciones, el árbitro cobró penal en su favor por falta de Tomás Asta-Buruaga sobre Juan Carlos Gaete. Gastón Lezcano fue el encargado de ponerse frente al balón y con un disparo rasante, emparejó las cifras en el norte.

Y habría más de los locales, porque solo dos minutos más tarde, Cristopher Mesías recibió de Marcelo Jorquera e inició una gran jugada individual que culminó con un disparo raso. Nada que hacer para Sebastián Pérez, que veía como la pelota se metía junto a la red.

La UC tuvo una tibia respuesta sobre el final de la primera fracción, pero no pudo concretar y en el complemento estuvo sumamente perdida. Esto fue aprovechado por los dueños de casa, que tuvo opciones claras de estirar las cifras por medio de Juan Carlos Gaete (48') y Nelson Sepúlveda (66'), encontrándose con una buena respuesta de Pérez.

Con los cruzados abocados prácticamente solo a labores ofensivas, los "legionarios" siguieron encontrando espacios en el contragolpe y tras un pase de Óscar Salinas, Nelson Sepúlveda sacó un disparo que se desvió en un defensa y decretó el 3-1 definitivo

En los descuentos y tras varias aproximaciones que no encontraron el pórtico local, el equipo de la franja se encontró con un penal tras mano de Salinas y Fernando Zampedri fue el encargado de ejecutar el tiro, pero terminó mandando la pelota a las nubes.

Próximos partidos

Los pupilos de Cristian Paulucci bajaron hasta el cuarto lugar con 9 puntos y deberán mejorar si quieren cortar la mala racha el próximo domingo, cuando reciban desde las 18 horas a Everton.

El elenco atacameño, en cambio, volvió a los festejos y con sus 10 unidades, se encaramó hasta el segundo puesto, siendo superado únicamente por Ñublense (11). El viernes, visitarán a un alicaído Deportes La Serena, buscando seguir con los abrazos.

