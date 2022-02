El fin de una era: Marcelo Bielsa deja de ser el director técnico del Leeds United

El Leeds United confirmó este domingo a través de sus redes sociales que Marcelo Bielsa dejó de ser el director técnico del equipo.

El empresario italiano y propietario mayoritario del club inglés, Andrea Radrizzani, señaló en primera instancia que con el entrenador argentino "tuvimos tres increíbles campañas y los buenos tiempos volvieron a Elland".

"Él cambió la cultura del club y nos trajo una mentalidad ganadora a todos nosotros. Los momentos creados, particularmente en la temporada del 2019/20 y ganar la promoción para ascender a la Premier League, por supuesto que vivirán mucho tiempo en todas nuestras memorias, en mí mismo y en los fans".

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa