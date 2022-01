Australia cancela nuevamente visado a Djokovic: Podría ser deportado sin poder ingresar al país en tres años

El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, canceló personalmente el visado del tenista Novak Djokovic, luego de que el número uno del tenis ganara un juicio en contra de la primera cancelación de su visa.

"Motivos de salud y buen orden"

Según detalla la televisión pública australiana ABC, Hawke dijo que había cancelado esta vez la visa por "motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo".

"Al tomar esta decisión, consideré cuidadosamente la información que me proporcionó el Departamento del Interior, la Fuerza Fronteriza de Australia y el señor Djokovic", informó.

"El gobierno de Morrison (primer ministro de Australia) está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, particularmente en relación con la pandemia de Covid-19", añadió.

Posible deportación

Djokovic postuló a una excepción médica para entrar a Australia porque no está vacunado contra el coronavirus, señalando que se le debía dar esta excepción por dio positivo al virus a mediados de diciembre del 2021.

Cuando llegó a Melbourne, ciudad en la que se disputa el Abierto de Australia, fue detenido por la Fuerza Fronteriza y horas después se le canceló su visado por no cumplir con los requerimientos. Tras esto, ganó una batalla judicial que le permitió permanecer en el país.

Se espera que el equipo legal del tenista apele a la decisión del ministro, para que así pueda ser parte del Grand Slam que comenzará el día lunes 17 de enero.

Si Djokovic no apela a la resolución de Hawke será deportado y podría no tener derecho a entrar a Australia por los próximos tres años. Hasta el momento no se sabe si el deportista fue detenido nuevamente.

