Impactante nocaut: Dominicano Lenin Castillo fue trasladado a hospital tras presentar convulsiones

El dominicano Lenin Castillo se mostró "receptivo" en su trasladado al hospital tras recibir un contundente nocaut del británico Callum Smith, este sábado en un combate previo al gran duelo de los pesos superpesados entre Anthony Joshua y Oleksandr Usyk.

Un derechazo en la cara por parte del boxeador de Liverpool en el segundo round provocó que Castillo cayera en la lona y tuviera convulsiones. El árbitro Bob Williams dio por terminado el combate.

Smith (28-1, 20 nocauts) celebró su victoria hasta que se dio cuenta de la gravedad del estado de Castillo, cuyas piernas temblaban, tratado en el ring por los servicios médicos del Tottenham Hotspur Stadium.

Lenin Castillo taken to hospital after brutal KO by Liverpudlian Callum Smith on Joshua-Usyk undercard.



The knockout left the Dominican Republic fighter's body stiff on the canvas, with his left leg convulsing - @GarethADaviesDThttps://t.co/3Z5ijNw9RJ pic.twitter.com/JvHalvd5bs