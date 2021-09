El seleccionado chileno Ben Brereton Díaz brilló con luces propias este sábado al colaborar con un hattrick en la goleada del Blackburn Rovers como local por 5-1 sobre Cardiff City, en partido correspondiente a la novena fecha de la Segunda División inglesa.

El delantero fue el encargado de colocar el segundo, tercer y quinto tanto de su escuadra, a los 32, 45+2 y 90 minutos de juego, llegando a siete goles en la presente temporada y metiéndose en lo más alto en la lista de artilleros.

En su primera diana, Brereton definió de derecha en el área un preciso centro. Luego, en el cierre de la etapa inicial, se internó por izquierda en la zona de castigo y con algo de fortuna terminó mandando la esférica al fondo de las redes.

La gran jornada del nacional la cerró en el epílogo y de lanzamiento penal. Una actuación que abriga esperanzas en la Roja de cara a la fecha triple de octubre por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

👏 No prizes for guessing, @benbreo is your @pjthejeweller Man of the Match!#ROVvCAR | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/vYzkWdL8mj