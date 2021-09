La Roja ya tiene árbitros para los duelos ante Perú, Paraguay y Venezuela de la triple jornada clasificatoria

¿Qué pasó?

Este jueves, la Conmebol dio a conocer los árbitros que dirigirán a la Roja en los compromisos válidos por las tres fechas de las Clasificatorias, partidos que se disputarán la primera quincena de octubre.

Christian Ferreyra, Néstor Pitana y Raphael Claus, son los réferis que deberán impartir justicia en los próximos partidos que deberá enfrentar la Selección Nacional.

Los árbitros

Tras ser comunicado por Conmebol, se dio a conocer que los réferis encargados de arbitrar los partidos de la Roja en la próxima fecha triple de Clasificatorias Rumbo a Catar 2022, son los siguientes:

El uruguayo Christian Ferreyra dirigirá el compromiso entre Perú y Chile, que se disputará el próximo 7 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

Además, el argentino Néstor Pitana impartirá justicia en el duelo en que Chile se enfrentará a Paraguay, a disputarse el día 10 del próximo mes en nuestro país.

Por último, el partido entre la Selección Chilena y su par venezolana, a jugarse el 14 de octubre, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus.

Programación de la fecha triple

Fecha 11 Clasificatorias Qatar 2022

Jueves 7 de octubre

19:30 horas: Venezuela vs. Brasil

19:30 horas: Ecuador vs. Bolivia

20:00 horas: Uruguay vs. Colombia

22:00 horas: Perú vs. Chile

20:00 horas: Paraguay vs. Argentina

Fecha 5 Clasificatorias Qatar 2022

Domingo 10 de octubre

16:00 horas: Colombia vs. Brasil

16:00 horas: Bolivia vs. Perú

16:30 horas: Venezuela vs. Ecuador

20:30 horas: Argentina vs. Uruguay

21:00 horas: Chile vs. Paraguay

Fecha 12 Clasificatorias Qatar 2022

Jueves 14 de octubre

16:00 horas: Colombia vs. Ecuador

16:00 horas: Bolivia vs. Paraguay

20:30 horas: Brasil vs. Uruguay

20:30 horas: Argentina vs. Perú

21:00 horas: Chile vs. Venezuela