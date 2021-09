Goldberg: "Si me preguntan como hincha, la "U" debería renovarle a Larrivey"

El exdirector deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, se refirió a su paso por Universidad de Chile, en donde abordó la llegada de Rafael Dudamel, los errores cometidos durante su administración y opinó sobre una eventual renovación del argentino Joaquín Larrivey.

En entrevista con LUN, Goldberg reconoció sobre su salida que “no pensé que mi salida me pegara tan fuerte en lo anímico. Me dolió mucho. Al principio no quería ver los partidos de la U, tampoco ver noticias. El desgaste fue demasiado, pero todo lo hicimos con mucha dedicación”.

Consultado por sus equivocaciones como dirigente de la “U”, el ex delantero afirmó que “debí ser más cercano al plantel, como era Sergio (Vargas). Pero dejamos un club con varios jugadores formados en casa e, incluso, después de 10 años, se vendió un jugador de la cantera, como Luis Rojas”.

En cuanto a la llegada de Duidamel, el exjugador aseguró que “ahí nos equivocamos rotundamente y lo admito. Después que declaró cosas en contra nuestra, Sergio no le habló más”.

“Yo tuve una conversación cara a cara y, en ese sentido, terminó bien la relación, aunque se equivocó. Además el equipo no jugaba bien. El equipo salió tercero en el campeonato, pero no jugaba bien”, agregó.

El “polaco” también abordó el tema Larrivey, señalando que el goleador de la “U” es “un tipo ciento por ciento profesional. Nunca se lesiona, entrena bien y se cuida. Además lleva una gran cantidad de goles. Me dio gusto verlo ante Unión Española”.

“Desconozco ahora cómo son las negociaciones. Si me preguntas como hincha, a Larrivey deberían renovarle el contrato. El tipo se lo ha ganado con creces”, sentenció.