Brereton Díaz marcó un golazo en victoria del Blackburn Rovers

El delantero chileno Ben Brereton Díaz marcó un golazo en la victoria del Blackburn Rovers como local, que superó 2-0 al Hull City por la séptima fecha de la Championship League 2021-2022.

Tras una disputada primera mitad, el español Daniel Sánchez Araya abrió la cuenta para el anfitrión a los 61 minutos.

Poco después, Brereton (65') con un potente remate cruzado marcó el 2-0 definitivo, el que se convirtió en su cuarto tanto esta temporada.

Gracias a este triunfo, el Blackburn Rovers alcanzó los 12 puntos y trepó al séptimo lugar de la tabla, a tres unidades de los punteros del certamen inglés.

El conjunto del delantero chileno volverá al campo de juego el próximo sábado (11:00 horas), cuando visite al Barnsley por la octava fecha de la Championship League.

