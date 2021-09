Los memes que dejó el encuentro de la derrota de Chile ante Brasil por las eliminatorias de Qatar 2022

Pese a un buen primer tiempo, el resultado fue una derrota a 1-0 de la selección chilena frente a Brasil en el marco de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, partido jugado en el Estadio Monumental.

Tras este encuentro, el próximo partido será con la selección ecuatoriana este domingo 5 de septiembre a las 18:00 horas en Quito, Ecuador.

No obstante, este encuentro no dejó indiferentes a los cibernautas, quienes no tardaron en hacer de las suyas con "memes" que retrataron el polémico encuentro, además de la ausencia de Ben Brereton y la baja de Robbie Robinson.

Revisa aquí los mejores memes:

Richarlison, Neymar y el Portero de Brasil #VamosChile pic.twitter.com/WPhYgxCZFk — Javi Javy (@Javijavi698) September 3, 2021

Empezamos de nuevo con los chistositos de los árbitros#VamosChile pic.twitter.com/0nvFXtKb57 — Javi Javy (@Javijavi698) September 3, 2021