Francia logra su primer oro en el balonmano femenino en los Juegos Olímpicos

La selección francesa femenina de balonmano logró su primera medalla de oro olímpica al ganar a la defensora del título, el Comité Olímpico Ruso, por 30-25, este domingo en la jornada de cierre de los Juegos de Tokio.

Las jugadoras galas se tomaron la revancha de la final de Río de Janeiro, perdida hace cinco años ante las rusas, ofreciendo un doblete de oro al balonmano francés, tras el título logrado el sábado en categoría masculina.

En el Yoyogi Stadium el equipo francés se convirtió en el primero femenino del país en lograr el oro en un deporte colectivo.

El equipo de Allison Pineau (7 goles) solo estuvo por detrás en el marcador tres minutos.

La remontada rusa en la segunda parte (16-16, minuto 39) fue respondida con un parcial de 6-0 en seis minutos.

La portera Cléopâtre Darleux, que entró al descanso, exhibió un gran nivel con nueve paradas (43%).

It's gold for #FRA!



They are Olympic champions in the women's #Handball competition.#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @ihf_info | @EquipeFRA pic.twitter.com/i3YQCgTDso