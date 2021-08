Atleta olímpica bielorrusa ya se encuentra refugiada en Polonia

La velocista olímpica bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, que partió de Tokio de forma precipitada por un conflicto con las autoridades deportivas de su país, llegó la noche de este miércoles a Polonia, donde le concedieron un visado humanitario, pues teme represalias en Bielorrusia.

El avión de la aerolínea polaca LOT procedente de Viena, donde hizo escala, aterrizó en Varsovia.

Amenazada de ser repatriada por la fuerza a Bielorrusia tras haber criticado a la federación de atletismo de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio, la atleta de 24 años debía tomar un vuelo directo de Tokio a Varsovia. Pero cambió de itinerario en el último minuto.

Tsimanouskaya "aterrizó sin dificultades en Varsovia", tuiteó el viceministro polaco de Relaciones Exteriores, Marcin Przydacz.

En el aeropuerto, no se dirigió hacia la terminal de llegada de pasajeros, pero sí pudo reunirse con el opositor bielorruso Pavel Latushka.

"Esperamos que la agonía de este régimen toque fin pronto y que Krystsina pueda volver, para conquistar nuevas cumbres deportivas en la nueva Bielorrusia", tuiteó este último, con una foto del encuentro en el aeropuerto.

Unfortunately, Kristina Timanovskaya did not have the opportunity to go out to those waiting for her at the airport after arriving in Warsaw. This is due solely to the security measures that the host country determines.

We hope for your understanding.